EU postigla dogovor u vezi sa trgovinskim sporazumom sa SAD

Evropska unija se rano jutros složila da sprovede trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je pozdravila postignut kompromis, navodeći da "EU poštuje svoje obaveze". "Sporazum je sporazum, a EU poštuje svoje obaveze.

Pozdravljam sporazum koji su postigli Evropski parlament i Savet o smanjenju carina za industrijski izvoz SAD u EU. To znači da ćemo uskoro ispuniti naš deo Zajedničke izjave EU i SAD, kao što je obećano", rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi X. Ona je pozvala druge nadležne da "brzo deluju i završe proces", navodeći da se zajedno može osigurati "stabilna, predvidljiva, uravnotežena i obostrano korisna transatlantska trgovina". Pregovarači iz Evropskog