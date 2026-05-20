"Odmah potražite sklonište": Alarm u prestonici Litvanije zbog drona, aerodrom zatvoren

Aerodrom u Vilnjusu zatvoren je u sredu nakon što je izdato upozorenje na dron u delovima zemlje.

Ministarstvo odbrane Litvanija saopštilo je da je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost i da je aktivirana misija dežurstva NATO na Baltiku nakon što je primećen sumnjivi dron koji se približavao iz Belorusija, blizu granice. Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda i premijerka te zemlje Inga Ruginjene premešteni su danas hitno u skloništa. "Odmah potražite sklonište na bezbednom mestu, pobrinite se za svoje bližnje i sačekajte nova uputstva", navodi se u poruci