Protest u Gračanici zbog hapšenja: Privedenim Srbima određeno zadržavanje do 48 sati

Zdravstveni radnici Doma zdravlja u Gračanici prekinuli su jutros rad na sat vremena kao vid protesta zbog privođenja direktorke ove zdravstvene ustanove i ostalih direktora srpskih institucija koje je privela Kosovska policija.

Oni su sat vremena u belim mantilima stajali ispred zgrade Doma zdravlja izražavajući tako nezadovoljstvo jučerašnjom akcijom tužilaštva u Prištini i Kosovske policije. Avdokat Nebojša Boričić potvrdio je da je svim privedenim Srbima određeno zadržavanje do 48 sati. Kako javlja reporterka Euronews Srbija, prema poslednjim informacijama, privedeno je sedam osoba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija. Nezvanično, svih sedam osoba se nalazi na različitim