Stanković: U Srbiji studiraju mladi iz 67 zemalja, program "Svet u Srbiji" gradi trajna prijateljstva

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da u Srbiji studiraju mladi iz 67 država i istakao da je malo zemalja poput Srbije koje su kroz obrazovanje izgradile istinska i trajna prijateljstva sa gotovo čitavim svetom.

Stanković je, na skupu povodom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji, rekao da je Srbija u prethodnih 15 godina pokazala da vodi odgovornu i dalekovidu državnu politiku koja razume da se budućnost zemlje gradi infrastrukturom i ekonomskim razvojem, ali i ulaganjem u obrazovanje, mlade ljude i međunarodna prijateljstva. Istakao je da je projekat Svet u Srbiji koji se odnosi na stipendiranje studenata iz zemalja Pokreta nesvrstanih, simbol ozbiljne,