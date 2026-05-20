Tenzije u Karibima: Američki nosač aviona USS Nimitz stigao pred obalu Kube

Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio je danas u Karipsko more, nakon što je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podrignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsednika Kube Raula Kastra.

Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz Južne komande američke vojske saopšteno je da se nosač do sada "pokazao u Tajvanskom moreuzu i Arapskom zalivu". CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Ranije danas SAD su podigle optužnicu protiv Kastra zbog incidenta iz 1996, kada su tri mala civilna aviona poletela su sa aerodroma u blizini Majamija, u