Zelenski posle razgovora sa Vučićem: Odnos Srbije i Ukrajine treba da bude snažan, ima potencijala za razvoj

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj.

Zelenski je na svom nalogu na mreži Iks naveo da je sa Vučićem razgovarao o predstojećeoj poseti potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine Tarasa Kačke Beogradu. "Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom", istakao je Zelenski. Vučić je ranije danas saopštio da je sa Zelenskim otvoreno razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu