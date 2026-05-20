Bivši direktor MOL-a i domaći stručnjaci za Forbes Srbija: Šta će se desiti sa NIS-om ako OFAC ne produži rok

Dva dana pre isteka roka za rešavanje situacije sa prodajom većinskog paketa akcija u NIS-u, OFAC se nije oglasio.

Na osnovu prethodnog iskustva, onog iz marta ove godine, to ne mora da znači da je stvar sa kupoprodajom NIS-a propala. Naime, tada je MOL na dan isteka roka, tojest 24. marta saopštio da je od OFAC-a dobio prolongiranje do 22. maja. Ne bi, u tom smislu, začudilo ako se isto desi i ovog puta. I da u petak, opet MOL kao potencijalni kupac, saopšti javnosti da je dobio saglasnost američkog arbitra da nastavi pregovore i zaključi transakciju do nekog novog datuma.