Državna semantika, nije upotreba nego korišćenje: Kako je Vlada uredbom uredila uslove za puštanje u rad EXPO objekata

Vlada Srbije usvojila je pre nekoliko dana dve uredbe koje se odnose na objekte koji se grade za specijalizovanu izložbu EXPO 2027.

Jedna uredba reguliše uslove, način i postupak za korišćenje, odnosno puštanje u rad objekata EXPO Beograd 2027 i sadržinu izveštaja Komisije za tehnički pregled. Druga uredba se odnosi na pravila za postavljanje i uklanjanje paviljona za učesnike. Podsetimo, Srbija će iduće godine biti domaćin specijalizovane izložbe EXPO, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta. Procedure vezane za ovu izložbu država je regulisala posebnim zakonom, tzv. lex specialisom.