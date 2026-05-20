U EU postignut dogovor o primeni trgovinskog sporazuma sa SAD

Institucije Evropske unije postigle su dogovor da stupi na snagu trgovinski sporazum sa SAD kojim se američkoj strani daju carinske povlastice, ali će uslov za to biti da i SAD ispune svoj deo obaveza.

Predstavnici Evropskog parlamenta i Saveta EU postigli su u noći između utorka i srede dogovor da sporazum u potpunosti stupi na snagu, uz niz zaštitnih merhanizama za slučaj da ga američka strana prekrši. Sporazumom koji su u avgustu prošle godine postigli predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i američki predsednik Donald Tramp, SAD su se obavezale na standardnu carinu od 15 odsto na većinu uvoza iz EU, smanjujući stope sa zaprećenih 30 odsto.