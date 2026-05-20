Stižu topliji dani: Sunčano vreme u Srbiji

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i malo toplije vreme, a najviša dnevna temperatura dostizaće i 25 stepeni.

Ipak, u pojedinim delovima zemlje, uglavnom na jugu i istoku, moguća je kratkotrajna kiša. Meteorolozi najavljuju da će tokom dana biti pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca, dok se na istoku Srbije povremeno očekuju i jači udari. Jutarnje temperature kretaće se između 5 i 14 stepeni, dok će dnevne biti od 21 do 25 stepeni. U glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano i prijatno