Au, kakva utakmica: Niksi se vratili iz 22 poena minusa i pobedom započeli seriju protiv Kavsa!

Njujork Niksi poveli su u finalu Istočne konferencije NBA lige nakon spektakularnog preokreta protiv Klivlenda – 115:104 posle produžetka.

Kavaliersi su tokom većeg dela utakmice kontrolisali ritam i delovalo je da sigurno idu ka velikom brejku.. Ipak, tada je usledio potpuni kolaps gostujuće ekipe i neverovatna serija Niksa koja je zapalila čuvenu dvoranu u Njujorku. Lider domaćih Džejlen Branson odigrao je još jednu maestralnu plej-of utakmicu i duel završio sa 38 poena. Kada je delovalo da je meč izgubljen, upravo je Branson preuzeo odgovornost i sa 17 poena u finišu regularnog dela i produžetku