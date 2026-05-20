Nema više nikakvih dilema: Čovek koji je vodio Novaka do zlata će biti njegov trener i na Rolan Garosu!

Troicki je trenutno i selektro Dejvis kup reprezentacije Srbije! Novak Đoković započeo je pripreme za Rolan Garos, gde će pokušati da osvoji svoj jubilarni 25. grend slem trofej.

Pred nastup u Parizu, najbolji srpski teniser dobio je pojačanje u stručnom štabu. Više nema nikakvih dilema da se timu Novaka Đokovića priključio se njegov dugogodišnji prijatelj i nekadašnji saigrač iz reprezentacije, Viktor Troicki. – Dobro došao, prijatelju moj, saigraču, a sada i treneru… – stoji u opisu objave Novaka Đokovića na Instagramu. A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) Za sada nije poznato da li će Troicki ostati uz Đokovića na duži period