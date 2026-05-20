Penjaroja sprema zamku u pioniru: „Znamo da će biti bučno, ali ako ostanemo mirni – pobeđujemo!“

Crno-beli jure overu finala ABA lige! Partizan će u četvrtak od 20 časova gostovati Crvenoj zvezdi u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u drugom meču polufinalne serije ABA lige.

Crno-beli u duel ulaze sa prednošću od 1:0 u seriji, pošto su u prvom susretu slavili rezultatom 100:94. Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da njegova ekipa mora da zadrži fokus i odgovori na očekivano agresivniju igru rivala. „Jasno je da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni,