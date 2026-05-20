Senat usvojio rezoluciju kojom se ograničavaju Trampova ratna ovlašćenja u Iranu

Američki Senat usvojio je danas rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trampa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, što je pokazalo da se uz većinu demokratskih senatora i neki republikanci protive ratu u Iranu.

Senat Foto: Unsplash/ Chad Stembridge Glasanje je označilo samo prvi korak u usvajanju rezolucije u Senatu, a čak i ako oba doma odobre rezoluciju, očekuje se da će Tramp staviti na nju veto, prenosi CBS. Senatori su usvojili predlog za razrešenje rezolucije od strane odbora sa 50 glasova za i 47 protiv a četvoro republikanca - senatori Suzan Kolins iz Mejna, Lisa Murkovski iz Aljaske, Rend Pol iz Kentakija i Bil Kasidi iz Luizijane pridružili su se većini