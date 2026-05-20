Bivši kubanski predsednik Raul Kastro optužen u Americi: Trampovo Ministarstvo pravde koristi krivično gonjenje za progon političkih protivnika

Bivši kubanski predsednik Raul Kastrooptužen je u SAD, rekao je u sredu visoki zvaničnik Trampove administracije, što označava eskalaciju kampanje pritiska Vašingtona protiv komunističke vlade karipskog ostrva.

Nije poznato na šta se tačno optužnica odnosi, ali povezana je sa obaranjem američkičkih aviona kojima su upravljale kubanske izbeglice 1996. godine u kojima su poginule četiri osobe, javlja danas televizija CBS. Optužnica dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp insistira na promeni režima na Kubi, gde su Kastrovi komunisti na vlasti otkako je njegov pokojni brat Fidel Kastro predvodio revoluciju 1959. godine. To predstavlja najnoviji primer kako