Britanski premijer u transu zbog Arsenala: Konačno smo šampioni!

Britanski premijer Kir Starmer odvojio je vreme od rešavanja sopstvene teške političke situacije kako bi čestitao svom omiljenom fudbalskom klubu, Arsenalu, na osvajanju Premijer lige. "Duge 22 godine za Arsenal.

Konačno smo se vratili tamo gde pripadamo. Šampioni", napisao je Starmer sinoć na mreži "X" ubrzo nakon što je Arsenal i zvanično osvojio titulu. Za Starmera, navijača Arsenala, ovo je bila retka dobra vest u vreme kada se drži na vlasti nakon loših rezultata svoje Laburističke stranke na lokalnim i regionalnim izborima 7. maja. Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske, pošto je Mančester siti sinoć, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Premijer lige,