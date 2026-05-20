Britiš ervejz traži 10 miliona odštete od aerodroma Hitrou: Prošlog vikenda 20.000 komada prtljaga nije utovareno u avione

Kompanija " Britiš ervejz" zahteva 10 miliona funti odštete od glavnog londonskog aerodroma Hitrou jer prošlog vikenda 20.000 komada prtljaga nije utovareno u avione.

Izvršni direktor avio-kompanije Šon Dojl, prenose mediji, u pismu direktoru Aerodroma Hitrou Tomasu Voldbaju zahteva obeštećenje pošto su sistemi za prtljag na Terminalu 5, glavnom čvorištu "Britiš ervejza", bili pokvareni od petka. Kvar je doveo do toga da su putnici u dolasku uzalud čekali prtljag, a putnici u odlasku kasnije saznali da im prtljag nije ni bio utovaren u avion. To je već peti put da je ove godine bilo problema sa sistemom za prtljag aerodroma