"Ekologija postala laka meta za ekstremiste" Makron: Sve opcije i akcije koje smo preduzeli zasnovane su na nauci, moramo to da nastavimo
Kurir pre 52 minuta
Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da žali što su poslednjih godina ekološka pitanja postala "laka meta za ekstremiste", kao i da Francuska mora da nastavi smanjenje upotrebe fosilnih goriva. "Primetio sam poslednjih godina da je ekologija postala laka meta, posebno za ekstremiste, i da je na neki način poprište delovanja populizma", rekao je Makron na početku sastanka Saveta za ekološko planiranje u Parizu, prenosi Figaro. On je pozvao na "kontinuirani