Kakva ludnica u Istanbulu! Aston Vila osvojila Ligu Evrope! Englezi razbili Frajburg u spektakularnom finalu

Aston Vila je u velikom finalu Lige Evrope deklasirala Frajburg rezultatom 3:0.

Englezi su do završnice stigli dominantno (7 pobeda, 1 poraz). Iako im ovo nije prvi evropski uspeh, navijači su decenijama čekali na novi bitan pehar – još od 1982. godine kada su pokorili Evropu i osvojili Superkup. Nemci su sanjali istorijski podvig i svoj prvi međunarodni trofej nakon solidnog učinka u grupnoj fazi (5 pobeda, 2 remija, 1 poraz), ali su na kraju morali da pruže ruku mnogo boljem rivalu. Nakon početnog odmeravanja snaga, meč se potpuno rasplamsao