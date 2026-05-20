Poslednja prilika za Ronalda da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje! Selektor Portugala Martines objavio spisak igrača za SP
Kurir pre 14 minuta
Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martines objavio je danas spisak od 27 igrača za Svetsko prvenstvo, a najveća vest je učešće kapitena Kristijana Ronalda u svom rekordnom, šestom nastupu na Mundijalu.Portugal, koji i dalje juri prvu svetsku titulu, predvodiće Ronaldo, dok je selektor istakao da će čitav tim igrati i u čast tragično preminulog reprezentativca Dioga Žote, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći prošle godine. Za Ronalda, koji ima 41