Predsednik Irana: Suprotstavićemo se svakom pokušaju da se Teheran primora na predaju

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je danas da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. "Iran je dosledno poštovao svoje obaveze i istražio sve mogućnosti da izbegne rat.

Sa naše strane, sve opcije su i dalje otvorene", objavio je Pezeškijan na svom X nalogu, prenosi iranska državna televizija PressTV. Pezeškijan je istakao da primoravanje Irana na predaju nije ništa drugo do iluzija i ukazao da je međusobno poštovanje u diplomatiji daleko mudrije, bezbednije i održivije od rata. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da