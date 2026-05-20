Rat na Bliskom istoku preti azijskim gigantima: Energetski kolaps primorava Seul i Tokio na zajednički spas zaliha nafte!

Predsednik Južne Koreje Li Džae-Mjung i premijerka Japana Sanae Takaiči razgovarali su danas o bilateralnoj saradnji i izazovima sa kojima se njihov region suočava zbog sukoba na Bliskom istoku.

Li je ugostio Takaiči u svom rodnom gradu Andong na jugoistoku Južne Koreje, koji je pod zaštitom UNESKO, na četvrtom sastanku dvoje lidera u poslednjih šest meseci. - Činjenica da se tako značajne i istorijske razmene dešavaju u roku od samo četiri meseca govori o dubini i snazi prijateljstva i veza koje (Južna) Koreja i Japan dele - rekao je Li na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka. On je naveo da je bilateralna saradnja Tokija i Seula potrebnija