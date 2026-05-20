Republikanci "izdali" Trampa, Senat mu ograničio ratna ovlašćenja u Iranu! Predlog demokrata prošao zahvaljujući akciji dela stranke predsednika Amerike

Američki Senat usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsednika SAD Donalda Trampa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, dok su se trojica senatora te partije uzdržala od glasanja, prenosi danas Rojters.

Glasanje je označilo samo prvi korak u usvajanju rezolucije u Senatu, a u slučaju da je usvoji i Predstavnički dom Kongresa, očekuje se da Tramp uloži veto. Senatori su usvojili predlog sa 50 glasova za i 47 protiv, jer se četvoro republikanca pridružilo većini demokrata koji su zalagali za usvajanje rezolucije, dok je senator Džon Feterman iz Pensilvanije bio jedini demokrata koji se protivio. Trojica republikanaca nisu glasala, čime su doprineli da demokrate