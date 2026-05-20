Saša Obradović se oglasio pred drugu utakmicu sa partizanom! Trener Zvezde zna kakve su greške pravili njegovi igrači, neke stvari sutra moraju da se promene!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Partizana u drugoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige.
Utakmica se igra u četvrtak od 20 časova u hali „Aleksandar Nikolić“. Pred drugi meč očekivanja je izneo trener crveno-belih Saša Obradović: - Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvesne završnice, videli smo gde smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici. Nije bilo ničega što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja - rekao je Obradović.