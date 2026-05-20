Sjaj zvezda: Dečja muzička predstava u subotu u Kulturnom centru Čukarica

Dečja muzička predstava „Sjaj zvezda” autorke Stele Računice biće izvedena na sceni Kulturnog centra „Čukarica” u subotu, 16. maja, s početkom u 12 časova.

Ova muzička postavka donosi toplu i razigranu priču o talentu, ljubomori, prijateljstvu i hrabrosti da budemo svoji. Režiju potpisuje Suzana Radović, u saradnji sa autorkom, a uloge tumače Tara Đurašinović, Maja Jelić i Stevan Uzelac. Radnja predstave smeštena je na veliko i plavo Nebo gde žive Zvezda, Kiša Kapljica, Oblak Trapavko i Grom. Svako od njih poseduje poseban dar – neko sija i peva, neko osvežava i neguje, neko štiti, a neko donosi hlad i mir. Međutim,