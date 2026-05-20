UN: Razmatramo odgovor na najavu Izraela oko gradnje vojnog kompleksa na mestu bivše kancelarije UNRVA

Ujedinjene nacije razmatraju kako da odgovore na izraelsku najavu da će izgraditi vojni kompleks na mestu bivšeg sedišta agencije UN za pomoć Palestincima u istočnom Jerusalimu (UNRVA), saopšteno je.

Izrael je tokom vikenda objavio da je vlada odobrila izgradnju kompleksa ministarstva odbrane. "Stvar se trenutno razmatra na nivou pravnog saveta, najvišeg pravnog autoriteta Ujedinjenih nacija u Njujorku", rekla je zamenica generalnog komesara UNRVA Natali Bukli tokom posete Siriji. "Ovo su prostorije UN i, u najmanju ruku, ovo je kršenje Konvencije UN o privilegijama i imunitetu iz 1946. godine", rekla je ona. Izrael je srušio deo kompleksa UNRVA u januaru, a