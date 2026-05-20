Zelenski se oglasio posle razgovora sa Vučićem: Pomenuo slobodnu trgovinu i nove dogovore sa Srbijom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se danas na svom zvaničnom nalogu na mreži X nakon telefonskog razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Zelenski se nakon razgovora oglasio na mreži X i poručio: "Razgovarao sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o bilateralnim odnosima naših zemalja. Obojica verujemo da oni treba da budu snažni i vidimo potencijal za njihov razvoj. U narednim danima u Beogradu će boraviti predstavnik Vlade Ukrajine - potpredsednik Vlade za evropske i evroatlantske integracije. Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa