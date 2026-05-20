Mađar za poljski medij: Optuženi bivši zamenik poljskog ministra možda napustio Mađarsku preko Srbije

Bivši zamenik poljskog ministra pravde Marćin Romanovski, koji je optužen u Poljskoj za proneveru javnih sredstava, moguće je da je napustio Mađarsku preko Srbije, rekao je mađarski premijer Peter Mađar u objavljenom intervjuu za poljski privatni kanal TVN24.

Mađar je u dvodnevnoj poseti Poljskoj, a pitanje kako su bivši poljski ministar pravde Zbignjev Zjobro i njegov zamenik Marćin Romanovski, koje traži poljsko tužilaštvo, uspeli da napuste Mađarsku pre nego što je preuzeo dužnost premijera, moglo bi da bude tema razgovora sa poljskim zvaničnicima, prenosi Rojters. Zjobro i Romanovski, koji su optuženi da su proneverili javne fondove namenjene za pomoć žrtvama kriminala i targetirali političke protivnike špijunskim