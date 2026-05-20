Na današnji dan, 20. maj: Umro Kristofer Kolumbo, Tomislav Nikolić proglasio pobedu na predsedničkim izborima...

Na današnji dan, dogodilo se: 1347. Rimski narodni tribun Kola di Rienco (Cola, Rienzi) proglasio je Rimsku Republiku proteravši vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienco je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Riharda Vagnera (Richard Wagner) za operu "Rienco". 1349. Car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. 1498. Portugalski moreplovac Vasko da Gama (Vasco) stigao je u luku Kalikat, na jugozapadu