Prvenuo se šleper kod petlje Vrbas, blokiran saobraćaj na auto-putu ka Novom Sadu

Na auto-putu kod petlje Vrbas prevrnuo se šleper i saobraćaj je zatvoren na putu iz Subotice ka Novom Sadu, nezvanično saznaje N1.

Nema informacije da li ima povređenih i šta se nalazilo u vozilu koje se prevrnulo, rečeno je za N1. Nesreća se dogodila kod petlje Vrbas. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, prenosi RTS. Zbog toga je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera, zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Saobraćajna policija preusmerava saobraćaj na alternativne putne pravce. Uviđaj je u toku. Do