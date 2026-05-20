U Gračanici održan skup podrške uhapšenim direktorima škola i domova zdravlja

Oko tri stotine Srba, uglavnom zaposlenih u institucijama koje finansira Republika Srbija, okupilo se u 13.00 ispred policijske stanice u Gračanici radi podrške juče uhapšenim direktorima škola i domova zdravlja, javlja Radio Kim.

Skup je posle četrdesetak minuta završen bez incidenata. Okupljenim građanima se, kako javlja Radio Kim, ni ovoga puta niko nije obratio, niti su pročitani ikakvi zahtevi. Kratkotrajno nezadovoljstvo manjeg broja prisutnih izazvalo je pojavljivanje Igora Jovanovića iz stranke „Za slobodu, pravdu i opstanak“ Nenada Rašića. Jovanovićeva supruga je nedavno ostala bez časova u tri škole na centralnom Kosovu. Za razliku od većine okupljenih, on je bio raspoložen da