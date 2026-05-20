Zemljotres magnitude 5,6 pogodio istočnu Tursku, evakuisane škole

Zemljotres magnitude 5,6 pogodio je danas istočnu Tursku, javile su hitne službe te zemlje.

Zemljotres je pogodio okrug Batagazi u provinciji Malataja u 9.00 ujutro na dubini od sedam kilometara, prema podacima Uprave za katastrofe i vanredne situacije. Za sada nema izveštaja o načinjenoj šteti, ali televizijski snimci pokazuju kako se evakuišu škole i kako ljudi istrčavaju iz zgrada. Turska se nalazi na velikim geološkim rasedima i zemljotresi su česti. U zemljotresu 2023. godine, magnitude 7,8, poginulo je više od 53.000 ljudi u Turskoj i uništeno ili