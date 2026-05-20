Aston Vila posle 30 godina osvojila Ligu Evrope, ubedljivo savladala Frajburg

Fudbaleri Aston Vile nakon 30 godina mogu da proslave trofej. "Lavovi" su 1996. godine osvojili Liga kup, a sada tri decenije kasnije u vitrine kluba ide i trofej Lige Evrope.

Tim iz Birmingema je savladao Frajburg 3:0 (2:0) u finalu evropskog takmičenja i postao šesti engleski klub koji je osvojio Ligu Evrope. Ni 120 sekundi nije prošlo od početka utakmice, a Englezi su već mogli da stignu do vođstva. Kontra napad Vile je mogao da bude krunisan golom. Šutirao je Morgan Rodžers lepo, ali je golman Frajburga upisao sjajnu odbranu i sačuvao mrežu svoje ekipe, piše Arena Sport. Vidljivo je bilo da Nemci nisu ušli uplašeno u ovaj meč, ali je