Aston Vila posle 30 godina osvojila Ligu Evrope, ubedljivo savladala Frajburg
Newsmax Balkans pre 59 minuta
Fudbaleri Aston Vile nakon 30 godina mogu da proslave trofej. "Lavovi" su 1996. godine osvojili Liga kup, a sada tri decenije kasnije u vitrine kluba ide i trofej Lige Evrope.
Tim iz Birmingema je savladao Frajburg 3:0 (2:0) u finalu evropskog takmičenja i postao šesti engleski klub koji je osvojio Ligu Evrope. Ni 120 sekundi nije prošlo od početka utakmice, a Englezi su već mogli da stignu do vođstva. Kontra napad Vile je mogao da bude krunisan golom. Šutirao je Morgan Rodžers lepo, ali je golman Frajburga upisao sjajnu odbranu i sačuvao mrežu svoje ekipe, piše Arena Sport. Vidljivo je bilo da Nemci nisu ušli uplašeno u ovaj meč, ali je