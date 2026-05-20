(Foto) Putin završio dvodnevni boravak u Pekingu: Rusija i Kina postigle načelni dogovor o gasovodu "Snaga Sibira 2"

Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je dvodnevnu posetu Kini i krenuo nazad za Moskvu, javljaju ruske agencije.

Pre toga Putin i predsednik Kine Si Đinping razgovarali su sat i po nasamo uz čaj o najaktuelnijim pitanjima međunarodne agende, prenose RIA Novosti. "Gospodine predsedniče, rezultati posete su veoma značajni. Može se reći da je vaša poseta bila veoma uspešna i plodotvorna. Tokom posete potpisali smo veliki broj zajedničkih dokumenata. Zato želim da vam čestitam na uspešnoj realizaciji ove posete. Iako je trajala samo jedan dan, rezultati su veliki i veoma