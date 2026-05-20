Prevrnuo se šleper na auto-putu kod petlje Vrbas, saobraćaj se odvija zaustavnom trakom u smeru ka Novom Sadu

Saobraćaj na auto-putu Subotica-Novi Sad kod petlje Vrbas u smeru ka Novom Sadu odvija se zaustavnom trakom, nakon što se prevrnuo šleper, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

"Na auto-putu E-75 kod mesta Bačko Dobro Polje, u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj se odvija zaustavnom saobraćajnom trakom usled saobraćajne nezgode. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu", sapšilo je JP "Putevi Srbije". Prethodni su bile blokirane sve tri trake u pravcu ka Novom Sadu, kod mesta Bačko Dobro Polje. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera, zatvorena je i preticajna traka u smeru ka Subotici. Za sada nije