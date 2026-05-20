Tursku pogodio zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali

Zemljotres jačine šest stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, udaljen 21 kilometar od grada Malatije, na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je bio snažan, ljuljali su se lusteri, a zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru.