Evropska komisija: Isplata 158,9 miliona evra Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji u okviru Plana rasta

Evropska komisija saopštila je danas da je stavila na raspolaganje 49 miliona evra Albaniji, 44,2 miliona evra Crnoj Gori i 65,7 miliona evra Severnoj Makedoniji u okviru Instrumenta za reforme i rast.

Kako se navodi, isplata sledi nakon trećeg zahteva za isplatu i pozitivne ocene EK o reformskim koracima sprovedenim u oblastima poslovne konkurentnosti i inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, kao i obrazovanja i digitalizacije u Severnoj Makedoniji. Ukupan iznos isplaćen u okviru Instrumenta, u skladu sa njihovim odgovarajućim paketima, dostiže 212,8 miliona evra za Albaniju, 89,3 miliona evra za Crnu Goru i 142,1 milion evra za Severnu Makedoniju. U Albaniji,