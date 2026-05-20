NATO podigao lovce zbog sumnjive letelice kod Litvanije: Proglašena vazdušna opasnost

NATO lovci za kontrolu vazdušnog prostora podignuti su u vazduh nakon što je danas u blizini litvanske granice otkriven "radarski potpis" sa karakteristikama tipičnim za bespilotne letelice, saopštila je litvanska vojska.

Nacionalni centar za upravljanje krizama je obavestio da je proglašena vazdušna opasnost za stanovništvo u više okruga, među kojima je i Vilnjus, prenosi litvanski portal Delfi. Vlasti Ignalinskog okruga pozvale su učenike i nastavnike u regionu da se sklone, a zaposlene u ustanovama da odu na bezbedna mesta i sačekaju dalja uputstva. Izdat je žuti nivo upozorenja, što znači da je napad verovatan, ali da još nije u toku. Pored toga, od 10 časova po lokalnom