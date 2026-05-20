Putin i Si u Pekingu: „Partnerstvo bez granica” na novom nivou

Lideri Kine i Rusije, Vladimir Putin i Si Đinping, danas su pohvalili napredak strateških odnosa dve zemlje tokom sastanka u Pekingu.

Predsednik Kine Si Đinping priredio je svečan doček ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, sa počasnom gardom, dok su deca mahala kineskim i ruskim zastavama. Pored formalnih razgovora dvojica lidera će završiti dan neformalnim sastankom uz čaj. Odmah posle posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini, ova poseta i rezultati samita između kineskog i ruskog predsednika će se pažljivo pratiti i porediti, piše agencija Rojters. Si je rekao da dve zemlje treba da se