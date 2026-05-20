Srbija bez Tijane Bošković: Terzić saopštio spisak odbojkašica za Kup u Italiji

Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, saopštio je spisak igračica za predstojeći "Aia kup", koji će biti održan u Đenoi.

Selekcija Srbije će u četvrtak, 21. maja, otputovati u Đenou, gde će od 22. do 24. maja, u okviru "Aia kupa", igrati protiv reprezentacija Italije, Poljske i Turske. Na spisku Terzića za taj turnir nalaze se: Tehničari: Slađana Mirković i Marija Miljević; Korektori: Vanja Bukilić i Anja Zubić; Libera: Bojana Gočanin i Aleksandra Jegdić; Srednji blokeri: Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić i Maša Kirov; Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović,