Zelenski se dogovoro sa Vučićem "da ostanu u kontaktu": Razgovarali o bilateralnim odnosima
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o bilateralnim odnosima zemalja.
Dodao je da obojica veruju da bi oni trebalo da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. "U narednim danima, imenovani predstavnik Vlade Ukrajine - zamenik premijera za evropske i evroatlantske integracije - radiće u Beogradu. Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući i nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom", naveo je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X). Prema njegovim rečima, Vučić je govorio o svojoj diplomatskoj agendi