Tribina „Čist vazduh u Kragujevcu – privilegija ili pravo?“ u Artiumu

Da li je čist vazduh danas pravo svih građana ili privilegija koju mogu da priušte samo neki? Odgovor na ovo ali i druga pitanja iz te oblasti biće deo tribine „Čist vazduh u Kragujevcu – privilegija ili pravo?“ Trubina će biti održana u petak, 21. maja, od 18 sati u Klub kulture Artium.

Razgovaraće se o: kvalitetu vazduha u Kragujevcu, zagađenju iz individualnih ložišta, energetskoj pravdi, subvencijama i mogućim rešenjima za smanjenje zagađenja. Na tribini govore: Ognjan Pantić – Beogradska otvorena škola Vladimir Radosavljević – IRevolucija Ana Radojević – Energetska mendžerka grada Kragujevca Moderatorka: Marija Simić Savić Vidimo se da razgovaramo, pitamo i tražimo rešenja za vazduh koji svi dišemo. Tribina je deo projekta „Energetska pravda i