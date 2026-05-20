Čudesni Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd

Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd sa Svete Gore stigla je jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta – Čudesni pojas Presvete Bogorodice, koji je, prema predanju, Bogorodica svojim rukama napravila od kamilje kože. Njegova svetost patrijarh srpski g. Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekali su Pojas Presvete Bogorodice, koji je iz manastira Vatopeda doneo iguman Jefrem.

Pojas Presvete Bogorodice predvodiće Spasovdansku litiju U četvrtak ujutru Sveta Liturgija održaće se u devet časova u Vaznesenjskoj crkvi, a od 19 časova kreće litija sa Pojasom Presvete Bogorodice na čelu. Litija će se kretati od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save. Monasi naslikali ikonu Svetog Lazara koji daruje Časni pojas Iguman manastira Vatopeda arhimandrit Jefrem poklonio je ikonu koju su monasi naslikali, a na kojoj je Sveti Lazar koji manastiru