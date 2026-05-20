Nastavak skupštinske rasprave o amandmanima na set izbornih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova.

Skupština Srbije nastavlja zasedanje raspravom o amandmanima na izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su tokom jučerašnje rasprave o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika diskutovali o obukama koje bi trebalo da prođu članovi biračkih odbora i opštinskih i gradskih izbornih komisija.