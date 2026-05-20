Protestu u Gračanici i Lipljanu zbog hapšenja direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova

U više sredina na centralnom Kosovu i Metohiji održana su protestna okupljanja povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova koje rade u sistemu vlade Srbije, a zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača".

Treći po redu skup danas održan je na platou ispred policijske stanice u Gračanici, gde su okupljeni na mirnom protestu pružili podršku uhapšenim direktorima sa područja opštine. Protestu su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, zdravstveni i prosvetni radnici kao i brojni građani. Miloš Rašić je istakao da je na današnji protest došao kako bi podržao državu Srbiju i svoj srpski narod na Kosovu i Metohiji. "Ja sam ovde došao da podržim svoje građane, svoj