Rat u Ukrajini – 1.547. dan. Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija ima pet scenarija za proširenje rata kroz severnu Ukrajinu. Teorijski je moguće da se predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp sastanu na samitu APEK-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Lavrov: Bez napretka od Aljaske, Kijev i EU sve drskiji Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i predstavnici Evropske unije (EU) postali su agresivniji i drskiji u godini od samita Rusije i Sjedinjenih Država u Enkoridžu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za Šangajsku medijsku grupu. "Uskoro će biti godina dana od samita na Aljasci. Nije bilo nikakvog napretka, čak ni u ponašanju Zelenskog i Evropljana, nikakvog pomaka.