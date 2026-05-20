Tramp: Ne žuri mi se da postignem dogovor sa Iranom; Teheran: Vašington spreman za novi krug rata

Američki predsednik Donald Tramp poručuje da mu se "ne žuri" da postigne sporazum sa Iranom, kao i da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu učiniti šta god on poželi u vezi sa potencijalnim vojnim napadom na Iran. Sa druge strane, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da SAD žele da ponovo pokrenu rat i da se i dalje nadaju da će se Iran predati.

Tramp o Iranu: Jedino pitanje je da li će biti sporazuma ili ćemo "završiti posao" u Iranu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će se SAD vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. "Sve je nestalo. Njihova mornarica je nestala. Njihovo vazduhoplovstvo je nestalo. Gotovo sve. Jedino pitanje je da li ćemo to završiti i da li će potpisati