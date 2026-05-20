Veliko rusko testiranje nuklearne trijade; Zelenski odobrio dugoročne udare na Rusiju

Rat u Ukrajini – 1.547. dan. Rusija i Belorusija su započele trodnevne vežbe pripreme i korišćenja strateških nuklearnih snaga. Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski upozorava da je pretnja ruske ofanzive iz Belorusije realna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je odobrio planove za dugoročne napade na Rusiju za jun, ističući da svoju snagu pokazali već ovog meseca. Kijev je saopštio da je u protekla dva dana pogodio dve velike rafinerije na zapadu Rusije. Boravak vrhovnog komandanta Rusije u Pekingu nije prepreka za kontrolu nuklearnog arsenala te zemlje. Istovremeno s njegovom posetom Kini, Rusija je započela s Belorusijom nuklearne manevre. Prema rečima