BLISKOISTOČNI SUKOB Iransko-američki ples na ivici noža; primirje u Libanu mrtvo slovo na papiru

TEHERAN,VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp kaže da će SAD možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trampove reči, iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je tri

Donald Tramp poručuje da je od presudnog značaja da Iran odustane od nuklearnog programa, u suprotnom preti mu totalnom invazijom. Vašington insistira da Teheran zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje, pišu mediji - i da zalihe obogaćenog uranijuma prenese u SAD. Američki predsednik dodaje da je bio na samo sat vremena od odluke da odobri nove udare. Sa druge strane, Iranci traže kraj sukoba na svim frontovima uključujući Liban, povlačenje američkih trupa