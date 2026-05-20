Đurić o hapšenju srpskih direktora: Oni koji krše ljudska prava na KiM mogu da očekuju reakciju organa države Srbije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, povodom hapšenja petoro Srba u Gračanici, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova, da država Srbija pažljivo prati situaciju i da oni koji krše ljudska prava na KiM mogu da očekuju reakciju tužilaštava, sudova i policijskih organa Srbije.

Đurić je rekao da vlast Aljbina Kurtija pritvaranjem Srba zaposlenih u srpskim institucijama vrši pritisak pred nove vanredne izbore za skupštinu privremenih institucija u Prištini zakazane za 7. jun. ''Ljudi koji u okviru takozvanih kosovskih institucija učestvuju u masovnim ili značajnim kršenjima ljudskih prava nevećinskog stanovništva ili bilo čijih ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, treba da znaju da država Srbija drži oči otvorene, da pažljivo pratimo